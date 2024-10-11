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Mahkemelik

5. tur seçimde 25 hayır, 23 evet oyu alan Zorlu Töre “tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı

Mahkemelik
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Ömer KADİROĞLU
İki gün hastanede kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde Meclise giden Zorlu Töre, UBP Meclis Grubu tarafından yeniden aday gösterildi. Töre için 5 tur seçim yapıldı. Töre 5. turda 23 evet oyuna karşılık 25 hayır oyu aldığı halde “Tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı.
Hayır oylarının, evet oylarından fazla olduğunu belirten CTP milletvekilleri oturumun kapatılmasına sert tepki gösterdi. CTP’nin konuyu yargıya taşıması beklenirken, bir sonraki meclis birleşimi hakkında tarih verilmedi. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, toplanması beklenen genel kurul toplantısı nedeniyle saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi’ne geldi.
Genel Kurul, Töre başkanlığında saat 20.00’de toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başkanlık için yapılan ilk oylamada UBP Milletvekili Zorlu Töre gereken salt çoğunluğu sağlayamadı.

Birinci tur: 24 kabul, 25 ret
49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 24 kabul, 25 ret oyu alan Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için ikinci tur seçime geçildi. 
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu genel kurul toplantısına katılmadı.

İkinci tur: 25 kabul, 24 ret
Töre'nin Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı.
49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için üçüncü tur seçime geçildi. 

Üçüncü tur: 25 kabul, 24 ret
Meclis Başkanlığı için yapılan 3'üncü tur oylamada Zorlu Töre yine salt çoğunluğa ulaşamadı.
3'üncü turda Töre 25 kabul, 24 ret oyu aldı.
4. tur oylamaya geçileceği sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman duruma tepki gösterdi ve bir an önce halkın iradesine başvurulması gerektiğini söyledi.

Dördüncü tur: 25 kabul, 24 ret
Töre, üçüncü turda da salt çoğunluk oyu alamaması nedeniyle dördüncü tur oylamaya geçildi. 
Zorlu Töre için üçüncü tur oylamada 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı. 

Tansiyon yükseldi
Üçüncü tur oylamanın ardından tansiyon yükseldi.
UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Meclis’te kavga etti.
İkili diğer vekillerin araya girmesiyle ayrıldı.
Ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın, sandığı olduğu yerden kaldırdı.

Dördüncü: 25 kabul, 24 ret 
Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için dördüncü tur oylamada da oylar değişmedi ve Töre salt çoğunluğu sağlayamadı.  
Dördüncü turda Töre için 25 kabul ve 24 ret oy kullanıldı. 
Ardından beşinci ve son tur oylamaya geçildi. 

Son tur: 23 kabul ve 25 ret
Meclis Başkanı seçiminde son tur tamamlandı. Son turda Töre için 23 kabul ve 25 ret oyu kullanıldı. Bir oy da geçersiz sayıldı.

Başsavcılık’tan görüş alınacak
 Zorlu Töre tek aday olduğu için 23 kabulün yeterli olduğunu savundu ancak CTP’li vekiller itiraz etti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı basın mensuplarına ‘Başsavcılık’tan görüş alacağız’ ifadesinde bulundu.  

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 09:35
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YORUMLAR
Gerçekçi
Gerçekçi - 6 saat Önce

Bana göre problem tansiyon değil, psikolojiktir.
Ortada ciddi bir psikolojik hadise var.
Bunun adı koltuk sendromudur.
Hala daha 25 red, 23 evet’e “kazandım” diyorsa ,
bir an evvel kurul kararıyla Bakırköy’e kaldırılmalıdır.
Çünkü bizim bu memlekette bunun tedavisi yoktur be efendiler.

Doğru Söz
Doğru Söz @Gerçekçi - 3 saat Önce

100% sana katılıyorum. Zaten hayatı boyunca vatan millet sakarya deyip başka hiçbir konuda aklı fikri olmayan bir mahlûktu bu siyasi merhum.

Turkish Power
Turkish Power - 3 saat Önce

Bokunu çıkarttınız artık ab tek taraflı olarak güneyi ilhak ettiyse kuzeyi de Türkiye’nin ilhak etmesi lazım

Ünal
Ünal @Turkish Power - 0 saniye Önce

A be palikarya saksocu ; ilhak eder yada etmez sana ne ya..k girer arap dölü pislik...Uluslararası toplum da öyle der; gel Tayyip burayı ilhak et....Hassiktir ordan ağzı salyalı gavat...

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 3 saat Önce

RTE burda piyon lider(!)ler belirledigi için oluyor bunlar. RTE cehendemdir. Gazze bile olur ama RTE olmaz.

Magusalı
Magusalı - 4 saat Önce

Bu horda ve kavga niye? Aritmetik ne ise odur.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Eeeeeey ahali tımarhanelikler tarafından yönetilmeye razı mısınız?

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Rüşvet alma-verme suçtur. Makamı isgal suçtur. Evrakta sahtecilik suctur. Okuduğunu anlamama cahilliktir. Sahte hastalık raporu suçtur. Devlet makamlarını anlamsız meşgul etmek suçtur. Töre tüm bunlardan suçludur. Değil diyen şerfsiz yolsuz soysuz cahil aptal vs. dir.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Ersin ve Ünal RTE ataması oldukları için hükmetmeleri mümkün değildir. Zorlu Töre ve UBP milletvekillerini bile yönetemedikleri arşa çıkmıştır.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Ünal Üstel " zorlu Yoreyi seçemezsek erken seçime gideriz." demişti.
Bu ya icraatın bur sobraki adımını ifade eder veya Hükümet vekillerini tehdit. Yani dürüstse seçime gider. Seçime gitmezse tehdit olduğu aşikâr olur. Tehdit de gerhalükârda suçtur.
Ünal sözünun gereğini yapsın. O yapmazsa Meclis Ünal için gereğini yapsın. Ikisi de yapılmazsa sikmişim öyle siyaseti, öyle meclisi.

Bir okur.
Bir okur. - 3 saat Önce

Surata bak.

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