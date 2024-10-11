Mahkemelik

Ömer KADİROĞLU

İki gün hastanede kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde Meclise giden Zorlu Töre, UBP Meclis Grubu tarafından yeniden aday gösterildi. Töre için 5 tur seçim yapıldı. Töre 5. turda 23 evet oyuna karşılık 25 hayır oyu aldığı halde “Tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı.

Hayır oylarının, evet oylarından fazla olduğunu belirten CTP milletvekilleri oturumun kapatılmasına sert tepki gösterdi. CTP’nin konuyu yargıya taşıması beklenirken, bir sonraki meclis birleşimi hakkında tarih verilmedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, toplanması beklenen genel kurul toplantısı nedeniyle saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi’ne geldi.

Genel Kurul, Töre başkanlığında saat 20.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başkanlık için yapılan ilk oylamada UBP Milletvekili Zorlu Töre gereken salt çoğunluğu sağlayamadı.

Birinci tur: 24 kabul, 25 ret

49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 24 kabul, 25 ret oyu alan Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için ikinci tur seçime geçildi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu genel kurul toplantısına katılmadı.

İkinci tur: 25 kabul, 24 ret

Töre'nin Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı.

49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için üçüncü tur seçime geçildi.

Üçüncü tur: 25 kabul, 24 ret

Meclis Başkanlığı için yapılan 3'üncü tur oylamada Zorlu Töre yine salt çoğunluğa ulaşamadı.

3'üncü turda Töre 25 kabul, 24 ret oyu aldı.

4. tur oylamaya geçileceği sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman duruma tepki gösterdi ve bir an önce halkın iradesine başvurulması gerektiğini söyledi.

Dördüncü tur: 25 kabul, 24 ret

Töre, üçüncü turda da salt çoğunluk oyu alamaması nedeniyle dördüncü tur oylamaya geçildi.

Zorlu Töre için üçüncü tur oylamada 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı.

Tansiyon yükseldi

Üçüncü tur oylamanın ardından tansiyon yükseldi.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Meclis’te kavga etti.

İkili diğer vekillerin araya girmesiyle ayrıldı.

Ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın, sandığı olduğu yerden kaldırdı.

Dördüncü: 25 kabul, 24 ret

Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için dördüncü tur oylamada da oylar değişmedi ve Töre salt çoğunluğu sağlayamadı.

Dördüncü turda Töre için 25 kabul ve 24 ret oy kullanıldı.

Ardından beşinci ve son tur oylamaya geçildi.

Son tur: 23 kabul ve 25 ret

Meclis Başkanı seçiminde son tur tamamlandı. Son turda Töre için 23 kabul ve 25 ret oyu kullanıldı. Bir oy da geçersiz sayıldı.

Başsavcılık’tan görüş alınacak

Zorlu Töre tek aday olduğu için 23 kabulün yeterli olduğunu savundu ancak CTP’li vekiller itiraz etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı basın mensuplarına ‘Başsavcılık’tan görüş alacağız’ ifadesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 09:35