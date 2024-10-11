İkinci durak Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs District 135 Lions Yönetim Çevresi, Genel yönetmen Fikret Şendil’in Liderliğinde toplumun göz sağlığına dikkat çekmek ve özel eğitim alan çocukların geleceğe daha sağlıklı bakabilmelerine destek olmak amacıyla üç aşamalı bir göz taraması etkinliği düzenliyor.

Etkinliğin ilk ayağı, 10 Ekim’de Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu’nda başarıyla gerçekleştirildi. Özel eğitim gören öğrencilerin göz sağlığı taramaları yapılırken, eğitimciler de bilinçlendirildi.

Etkinliğin ikinci ayağı, bugün saat 10.00’da Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda gerçekleşecek. Burada da öğrencilerin göz sağlığı taranarak gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Son aşama ise 17 Ekim’de Gazi Mağusa Özel Eğitim Okulu’nda yapılacak göz taramalarıyla tamamlanacak. Böylece, özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklarımızın göz sağlığına dair farkındalık artırılarak, gerekli önlemler alınması sağlanacak.

Bu anlamlı projede Gst koordinatörü Servet Akacan ve katkı sunan Lions kulüpleri arasında Güzelyurt Yeşilada, Girne Özgürada, Girne Beşparmak, Girne Ada, Lefkoşa New Generation, Lefkoşa Başkent, Lefkoşa Arasta, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Mağusa Desdemona, Mağusa Kale, Mağusa Otello, Mağusa Ravelin ve Young Professionals yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi, düzenlediği bu göz sağlığı taraması etkinlikleriyle topluma, özellikle özel eğitim gören çocuklarımıza yönelik sağlıklı bir gelecek için önemli bir adım atıyor.

