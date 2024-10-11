Deprem senaryosu hayata geçirilecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı bu yıl 17 Ekim Perşembe günü Gemikonağı’nda yapılacak.

Tatbikat Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde, deniz tabanının 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosuyla 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güzelyurt ve Lefke İlçe Kriz Yönetim Merkezlerinin aktif görev alacağı tatbikatta, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı personeli, Afet Yönetimi sistemimde bulunan bakanlık, kurum ve kuruluşlar, Türkiye Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kolan Hastanesi ekipleri ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencileri yer alacak.

Tatbikatta, senaryo gereği aşağıdaki faaliyetler icra edilecek:

“Tahliye ve enkaza müdahale, akaryakıt yangını, atlama yatağı ile kurtarma, duman dolu odadan kurtarma, sedye ile indirme, kuyu kazasına müdahale, havai hatla kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, denize düşen araçtan kurtarma, şüpheli pakete müdahale, altyapı tamir çalışmaları, yola devrilen araca müdahale, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajan kirliliğine müdahale, helikopterle düzensiz göçmen kurtarma ile denize düşen yaralının kurtarılması ve deniz kirliliğine müdahale faaliyetleri.”

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tatbikata ilişkin Sivil Savunma Sosyal Tesisleri Gazinosu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sivil Savunma tanıtım filmi gösterildi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca bir konuşma yaptı, Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker ise tatbikat hakkında bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, konuşmasında dünya genelinde küresel ısınmadan kaynaklanan afetlerin oluş sıklığı ve şiddetindeki ciddi artışlara ve ada çevresinde bulunan aktif fay hatlarının risklerine dikkat çekti.

Karaca, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak bizlerin misyonu, yasaların bize tevdi ettiği görevler çerçevesinde, vatanımızda meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumda, halkımızın öncelikle can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.” diyerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremin de afet ve büyük felaketlerde Sivil Savunma’nın önemini gözler önüne serdiğini kaydeden Karaca, bütünleşik afet ve acil durum yönetim sisteminin işletilmesinin ciddi derecede teknik ve lojistik destek ile bilgi gerektirdiğini belirtti.

Bu kapsamda Sivil Savunma Teşkilatı’nın kapasitesini geliştirmek için adımlar attığını, son dönemde istihdam edilen personelle gücünü artırdığını, arzularının kadroları yüzde yüz oranına ulaştırmak olduğunu söyleyen Karaca, personel istihdamına ve envanterin modernleştirilmesine destek veren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine teşekkürlerini sundu.

“Halkı tatbikatı izlemeye davet ediyoruz”

Bu yıl yapılan çalışmalara da değinen Karaca, mayıs ayında Türkiye Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanında “Müşterek Eğitim ve Tatbikat” icra ettiklerini hatırlattı.

Bu yılki tatbikatın AFAD ile Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma Taburuna bağlı unsurların da katılımıyla uluslararası nitelikte olacağını kaydeden Karaca, tüm halkı tatbikatı izlemeye davet etti.

