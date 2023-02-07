Dayanışma pekişti

İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e eşi Arzu Aydın Genç’in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Hasan Selim, Özel Kalem Müdür Vekili Selçuk Aydın, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yusuf Keskin, Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Kadir Uzlu ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Canan Kalaycı eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, mevkidaşı Av. Ahmet Metin Genç ve heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

49 yıl önce Kuzey’den Kuzey’e, KKTC’de ve İskele’de başlayan Karadeniz insanıyla dostluk ve birlikteliğin Trabzon Ortahisar Belediyesi ile 2016 yılında imzalanan kardeşlik protokolüyle daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Karadeniz kültürünün kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kardeş şehirleri İskele’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç de, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu, yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Daha sonra karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

