Ortak acı tek yürek

Hüseyin ÇİÇEK

Merkez üssü Kahamanmaraş olan ve Kıbrıs’ta da hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından KKTC halkı, belediyeleri, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşları seferber oldu.

Tüm belediyeler yardım çağrısı yaptı, Sivil Savunma, Tabipler Birliği’ne bağlı doktorlar ile sağlık ekibi afet bölgelerine gitti. Belediyelerin çağrısı üzerine Girne, Gazimağusa, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki yüzlerce kişi yardım toplanan merkezlere akın etti. Kıyafet, battaniye, kuru ve konserve gıdalar, çocuk maması ve bezi gibi birçok malzeme ve ürün afet bölgelerine gönderilmek üzere vatandaşlardan teslim alındı. Gün boyu toplanan yardım malzemeleri akşam 20.00 sıralarında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 10:21