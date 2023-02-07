Acımız büyük

Türkiye’nin Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin 217’yi aşkın bina yıkıldı, saat 23.00 itibari ile can kaybı 2 bin 316, yaralı sayısı ise 13 bin 293 oldu. AFAD, artçı depremlerin 5 şiddetinde devam ettiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de 7 gün Milli Yas ilan etti.

Çocuklar enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından iki küçük çocuk kurtarıldı. Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, bir bebeği 9 saat sonra enkaz altından çıkardı.

Türkiye iki depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

5 bin 606 bina yıkıldı

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da toplam 5 bin 606 bina yıkıldı. Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, " Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Yedi gün süreyle milli yas ilan edildi

Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise bir hafta tatil edildi.

Ardından tatil tüm Türkiye'deki okulları kapsayacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi. Ayrıca KKTC’de de 7 gün süreyle yas ilan edildi.

En büyük deprem

Kahramanmaraş'taki 7,7'lük depremi Türkiye'nin yıllar sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

