Yaralar sarılacak

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için yapılacak yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığınca koordine ediliyor. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “depremden etkilenen illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizden, şirketlerden ve birçok sivil toplum kuruluşundan Büyükelçiliğimize çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir” denilerek AFAD’ın başlattığı yardım kampanyaları paylaşıldı.

Bağış sahipleri için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bağışı hesap numaralarının AFAD’ın internet sitesinde (https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2) yayımlandığı kaydedildi. Hesap Numaraları, açıklama sonunda de ayrıca paylaşıldı. Ayrıca kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların, tüm operatörlerden “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS de gönderebileceği kaydedildi. (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılmasının gerektiği, havale ve EFT’lerden masraf alınmayacağı vurgulandı. Açıklamada “Her türlü olumsuz şartlarda yanımızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederiz” denildi

Banka hesap numaraları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A



Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

Kızılay Ticari Şube

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A



Türkiye Halk Bankası A.Ş

Bakanlıklar Şubesi



TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Balgat Şubesi



TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS



Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Kurumsal Ankara Şubesi



TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No : ZKBATRIS



Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kurumsal Ankara Şubesi



TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No : VAKFTRIS



Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Başkent Kurumsal Şubesi



TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No : BTFHTRIS





Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş

Ankara Şubesi



TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No : EMLATRIS



Denizbank A.Ş.

Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şubesi



TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No : DENITRIS



Türkiye İş Bankası A.Ş.

Başkent Şubesi



TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS



Şekerbank T.A.Ş.

Ankara Şubesi



TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No : SEKETR2A



Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Çankaya Ankara Şubesi



TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS





QNB Finansbank A.Ş.

Ümitköy Şubesi



TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No : FNNBTRIS



Akbank T.A.Ş.

Başkent Kurumsal Şubesi



TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No : AKBKTRIS