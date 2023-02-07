Yaralar sarılacak

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için yapılacak yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığınca koordine ediliyor. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “depremden etkilenen illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizden, şirketlerden ve birçok sivil toplum kuruluşundan Büyükelçiliğimize çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir” denilerek AFAD’ın başlattığı yardım kampanyaları paylaşıldı.
Bağış sahipleri için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bağışı hesap numaralarının AFAD’ın internet sitesinde (https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2) yayımlandığı kaydedildi. Hesap Numaraları, açıklama sonunda de ayrıca paylaşıldı. Ayrıca kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların, tüm operatörlerden “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS de gönderebileceği kaydedildi. (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılmasının gerektiği, havale ve EFT’lerden masraf alınmayacağı vurgulandı. Açıklamada “Her türlü olumsuz şartlarda yanımızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederiz” denildi
Banka hesap numaraları
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Kızılay Ticari Şube
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
Türkiye Halk Bankası A.Ş
Bakanlıklar Şubesi
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Balgat Şubesi
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Kurumsal Ankara Şubesi
TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No : ZKBATRIS
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurumsal Ankara Şubesi
TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No : VAKFTRIS
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Başkent Kurumsal Şubesi
TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No : BTFHTRIS
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş
Ankara Şubesi
TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No : EMLATRIS
Denizbank A.Ş.
Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şubesi
TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No : DENITRIS
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Başkent Şubesi
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
Şekerbank T.A.Ş.
Ankara Şubesi
TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No : SEKETR2A
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Çankaya Ankara Şubesi
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS
QNB Finansbank A.Ş.
Ümitköy Şubesi
TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No : FNNBTRIS
Akbank T.A.Ş.
Başkent Kurumsal Şubesi
TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No : AKBKTRIS