Bölge adına önemli adım

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Katar, Lübnan ve Arap Parlamentosu, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının, iki devletli çözümü, bölgede barış ve istikrarı desteklemek için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Doha yönetiminin, daha fazla sayıda ülkenin Filistin devletini tanıması ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi yönündeki beklentisi vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır."

Birleşmiş Milletlere çağrı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın kararının uluslararası hukuk, eşitlik, egemenlik ve halkların kendi hakkını tayin etme gibi ilkelere bağlılığını yansıttığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararı memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın kararı, "başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını destekleyen önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, iki devletli çözümü destekleyecek, uluslararası barış ve güvenliği güçlendirecek şekilde Filistin devletini tanıma yolunda ilerleme çağrısı yapıldı.

Yeni bir zafer

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararı, "Filistin davası, diplomasisi ve Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkı için yeni bir zafer." olarak nitelendi.

Kararın, diğer ülkelerin de Filistin devletini tanıması için önemli bir adım olduğu aktarılan açıklamada, böylece, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarının desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Filistin devletinin artan uluslararası tanınırlığı, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik başarısız işgal (İsrail) planlarına pratik bir yanıtı temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizliği sona erdirmeye yönelik bir adım olarak, dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısında bulunuldu.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 09:35