Bomba yağdırdı

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba atıldığını, saldırıda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini,

150 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba düştüğünü açıkladı.

Bakanlık, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bombardımanda 150 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ölenlerin çoğu çocuk

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihlerinde, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913’ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, bir yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262’sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.

200 binden fazla bina zarar gördü

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf,

işgal güçlerinin Gazze’de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“İsrail, Gazze’de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500’ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti.”

Ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarına ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak yanıt verdi.

Netanyahu, "ABD, 11 Eylül'den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir." dedi.

"Tek bir sivilin ölmesi gerekmiyor" diyen İsrail Başbakanı, Hamas'ın sivillerin güneydeki güvenli bölgeye gitmelerine izin vermediklerini öne sürdü.

Netanyahu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum, Hamas'ı ortadan kaldıracağım" ifadelerini kullandı.