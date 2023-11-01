Beğeni topladı

Merit Park Hotel’de Cumhuriyet’in 100.yılına özel açılan “Samsun’dan Sivas’a Sivas’tan Bağımsızlığa, Kurtuluş ve Kuruluş Sergisi” otel misafirleri ve ada halkının büyük beğenisini topladı. Açılan sergi alanında, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş’ın organize ettiği keman ve piyano dinletisi ile beraberinde özel ekibin vals gösterisi izleyenlere unutulmaz bir bayram senfonisi yaşattı. Vals gösterisini izleyenler dansçılara alkışlarıyla eşlik etti.

Profesyonel dokunuş

Makyajla temsili olarak Atatürk’e benzetilen oyuncu, benzerliğiyle dikkat çekti. Oyuncuya Atatürk makyajını “Mavi Gözlü Dev, Türkler Çıldırmış Olmalı, Maskeli Beşler Kıbrıs, Ya Sonra, Gölgeler ve Suretler, İlkbahar Sonbahar” gibi filmlerde çalışmış olan makyöz Bilay Çörekçioğlu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk karakter makyajı oluşturulurken, Atatürk’ün hangi döneme ait halinin canlandırılacağı önemli olduğundan, o döneme ait görseller incelendi. Saç formu fotoğraflar yardımıyla şekillendirildi. 25 yaşında olan oyuncunun 50’li yaşlarında olan Atatürk görünümü alabilmesi için teknik makyaj uygulaması yapıldı.

Duygulu anlar yaşandı

Görünümü, kostüm ve aksesuarlarla tamamlandı. Özel Reisi Cumhur kostümüyle ile Atatürk sergi içerisinde dolaşırken, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.