‘Başkentlere özel statü şart’

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu" etkinliğinde konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkentlere özel statü verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

“Başkentlerin sorunları ve çözüm yöntemleri” oturumunda konuşan Harmancı, “Bizleri dünyanın diğer başkentlerinden ayıran 'dünyanın son bölünmüş başkenti' olma özelliğimizdir” dedi.

Kıbrıs’ta uygulanan merkeziyetçi sistemin büyük sıkıntılara yol açtığını da söyleyen Harmancı, “Şehir planlamayla ilgili yetkilerin merkezde olması ve yerel yönetimlerin sadece uygulayıcı pozisyonda olması, şehirlerin seçilmiş meclislerinin ve başkanlarının şehrin planlanmasında en az rolü almasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın davetlisi olarak katıldığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlama etkinlikleri kapsamında “100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu" etkinliğinde de yer aldı.

Yurt dışı kardeş kentlerin belediye başkanları, başkan yardımcıları ve uluslararası yerel idare kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen forumda Başkan Harmancı’ya belediye meclis üyeleri Salih Çeliker ve Tolga Ahmet Raşit de eşlik etti.

Forumda ilk sözü ev sahibi Başkan Mansur Yavaş alırken, 100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu, BM Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanı ve Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin’in açılış konuşmasıyla başladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “başkentlerin sorunları ve çözüm yöntemleri” oturumunda konuşarak, başkent yönetimleri ile merkezi yönetim arasındaki ilişkiler, başkentlerin gelişim alanları, kamu binaları, diplomatik misyonlarla ilişkiler, artan nüfus baskısı gibi konulara değindi.

