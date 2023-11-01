Savaş suçu işliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından dün Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, İsrail'in devlet aklını tamamen yitirdiğini ve örgüt gibi davrandığını belirterek, "Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi. Bölgedeki aktörlerin iş birliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu.

İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi.

Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.

Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.

Bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazırız.

Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır.

İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez.”

Barış konferansı çağrısı yaptı

Erdoğan uluslararası barış konferansı çağrısı da yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

“Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. İlgili tüm tarafların iştirakleri ile düzenlenecek, Filistin-İsrail Uluslararası Barış Konferansı'nın bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız.”