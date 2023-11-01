Ülke adına önemli adım

KKTC üniversitelerinin bilim ve teknoloji alanlarındaki projelerinin desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamaya göre, Protokol’e; Lefkoşa’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal imza koydu.

Lefkoşa’da düzenlenen imza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.

Bakan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada; TÜBİTAK ile imzalanan bu protokolün ülke adına atılan büyük bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Protokol ile KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin bilim ve teknoloji alanlarında yapacağı çalışmalara destek verileceğini belirten Çavuşoğlu, “Projeleri ile TÜBİTAK programlarına başvuracak olan tüm bilim insanlarımıza ve yükseköğretim kurumlarına çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Başvurular ve değerlendirme süreçleri hakkındaki detaylar ise Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın oluşturacağı ortak komite tarafından belirlenerek duyurulacak.