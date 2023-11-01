İyileştirme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nin 2023 yılı içerisinde bina anlamında Çalışma Bakanlığına verildiğini,1 Ocak 2024’ten itibaren tamamen bakanlığın kontrolünde olacağını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası konusunda Sağlık Bakanıyla tam bir uyum içerisinde olduklarını dile getirdi.

Sadık Gardiyanoğlu, milletvekillerinin sorusu üzerine, 13 Eylül öncesi sahte reçete olayı gündeme geldiğinde, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-iş ve Eczacılar Birliği’nin katılımıyla 3 kez toplantı yaptıklarını söyledi.

“En büyük sıkıntı vicdandaki sistemsizlikti”

Gardiyanoğlu, çöplerde bulunan ilaçların akıbetinin sorulması üzerine, saklama koşullarının bilinmemesinden dolayı ilaçların emare olarak kaldığını söyledi.

“En büyük sıkıntı vicdandaki sistemsizlikti” diyen Bakan Gardiyanoğlu, “Önemli olan niyettir… Niyetiniz farklı ise mutlaka bir açık kapı bulunur” şeklinde konuştu.

Çalışan sayısını açıkladı

Ülkede, Ağustos 2023 verilerine göre, 67 bin 306 KKTC vatandaşı, 30 bin 374 TC vatandaşı, 19 bin 230 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı aktif çalışan olduğunu belirten Gardiyanoğlu, önemli olanın kayıt dışılığın önüne geçmek olduğunu söyledi.

Şahali’den Oğuz’a sitem…

Genel Kurul’da “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” konulu bir konuşma yapma istemiyle kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, kendi isminin yer aldığı konuşmanın sırasını bilmesine rağmen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un orada olmamasını eleştirdi.

Hükümetin diğer konularda olduğu gibi tarımsal arazi kiralamalarında da adalet kaygısı taşımadığını öne süren Şahali, bu konuda belli başlı geleneklerin korunmasına dair de kaygı taşınmadığını söyleyerek, gayri adil uygulamalar yapıldığını ve kamu vicdanının yaralandığını savundu.



Oğuz: Devlet arazilerinin uygun kriterlere göre kiralanıyor

Oğuz, konuşma listesinde Şahali’nin sırasının farklı olmasından dolayı konuşma sırasında salonda olmadığını ancak öğrendiği anda geldiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik bilgiler vererek, geçen yıl 3 bin 324 kişinin devletten yıllık olarak tarımsal arazi kiraladığını, bu yıl rakam 3 bin 501 müracaat olduğunu kaydetti, bu devlet arazilerinin uygun kriterlere göre kiralandığını kaydetti.

Oğuz, bu konuda art niyetin olduğu izleniminin yaratılmasının hoş olmadığını söyleyerek, kendisinin Tarım Bakanlığı döneminde hayvancılık için yaptıklarının ortada olduğunu belirtti, biriyle ilgili mağduriyetin olması durumunda da çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Hatalar olabilir, düzeltilir..."

Hataların olabileceğini ve bunların düzeltilebileceğini söyleyen Bakan, önemli olan “art niyetli hataların” olmaması olduğunun altını çizdi.

Oğuz, ortaya atılan söylemlerin halkı kutuplaştırdığını kaydederek, kriterlerin kendisine ait değil Komisyon’a ait olduğunu belirtti. Oğuz, “Çiftçinin, hayvancının partisi olmaz” ifadelerini kullandı.

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Oğuz, hayvancıyı da çiftçiyi de bu süreçte desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Uluçay: Önlem alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptığı konuşmada, ekonomi konusunda alınması gereken önlemler olduğuna işaret etti.

KKTC ekonomisinin gelişmesinde teknoloji yatırımlarının hayat bulmasının gerçekten önemli olduğunu ifade eden Uluçay, TC’de politika faizlerinde yapılan düzenlemelere değinerek, bunun kısa vadede enflasyonu düşürücü etkilerinin umut edilen gibi olmadığını söyledi.

TC’de yapılan çalışmalara değinen Uluçay, TC’de ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken KKTC’de ne yapıldığını sordu.

Arıklı: Hiç kimseye T izni verilmedi

Önceki birleşimlerde kürsüden sorulan sözlü sorular bulunduğunu ifade eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın 23 Ocak 2022’den bugüne kadar verilen T izinlerine ilişkin sözlü sorusu bulunduğunu kaydetti.

Sözlü sorunun okutulması ardından cevap veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, göreve geldiği günden bu yana sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşmesi olan kişilerin T izinlerinin yenilendiğini, bunun dışında hiç kimseye T izni verilmediğini kaydetti.

Sorular ardından Cumhuriyet Meclisi dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 6 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

