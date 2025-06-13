Büyük felaket

Hindistan’da 242 yolcuyu taşıyan bir yolcu uçağı, Ahmedabad kentinden kalkış yaptığı sırada stajyer tıp öğrencilerinin konakladığı yurdun yemekhane kısmına çarptı. İnfilak eden uçaktaki 242 kişiden sadece biri kurtuldu. Kaza esnasında yemekhanede bulunan 60 öğrenciden 5’i yaşamını yitirirken, yaralılar olduğu bildirildi.

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı. Uçakta Hindistan, İngiliz, Portekiz ve Kanada vatandaşlarının bulunduğu ifade edildi. Polis, kazadan yalnızca iki kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçağın, Air India Havayolları’na ait olduğu ve Ahmedabad’dan İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

230'u yolcu, 12'si mürettebat

Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta 230 yolcu, 10 kabin görevlisi, 2 pilot toplam 242 kişi bulunduğu bildirildi.

Air India, düşen uçaktaki yolcuların 169'unun Hint vatandaşı, 53'ünün İngiliz, 7'sinin Portekizli ve bir tanesinin de Kanadalı olduğunu açıkladı.

Eski başbakanın uçakta olduğu doğrulandı

Öte yandan Eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen Air India uçağında olduğu iddia edilmişti. Son gelen bilgilere göre; Rupani'nin uçakta olduğu doğrulandı. Rupani, Ağustos 2016'dan Eylül 2021'e kadar Gujarat Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Mucize kurtuluş

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, korkunç kazada bir kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa yürüdüğü görüldü.

Hindistan basınından yer alan haberlerde, İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh’in Hindistan ziyaretinden İngiltere’ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

Yurda çarptı, ölen öğrenciler var

Uçağın düştüğü yerin yerleşim bölgesi olduğu belirtilirken, sonradan gelen bilgilerde stajyer tıp öğrencilerinin konakladığı yurdun yemekhane kısmına çarptığı da aktarıldı.

Üniversitenin dekanı Minakshi Parikh yaptığı açıklamada kaza sırasında 60 kişinin yemekhane olduğunu söylerken "Öğrencilerin çoğu kaçtı, ancak 10 veya 12 kişi yangında mahsur kaldı. Ne yazık ki en az 5 öğrencimiz hayatını kaybetti" dedi.

İngiltere hükümetinden ilk açıklama

Kazayla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Hindistan, Ahmedabad'daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.