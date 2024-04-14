Sahte emlakçı

Kendisine ait olmayan evlerin fotoğraflarını facebook hesabından paylaşarak, kiralık ilanı veren Hüseyin Şanverdi, Girne ve Lefkoşa’da 6 kişiyi kandırarak 52 bin TL ve 12 bin 630 Sterlin parayı sahtekarlıkla aldı.

Zanlı şikayet üzerine tutuklanırken, ilk etapta 4, daha sonra 2 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis memuru, zanlının 3-8 Nisan 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Girne’de herhangi bir yetkisi olmadığı halde fotoğraflarını çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak için facebookta "Girne Kiralık Evler" isimli kullanıcı hesabından paylaştığını söyledi. Polis, zanlının paylaşımı gören ve kendisi ile iletişime geçen dört ayrı kişiden kira ve depozito bedeli olarak toplamda 15 bin TL ve 9 bin 700 Sterlin nakit paraları sahtekarlıkla temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde zanlı hakkında 2 şikayetçi daha ortaya çıktığını belirtti. Polis, zanlının daire kiralamak için kendisi ile iletişime geçen iki ayrı kişiden daha kira ve depozito bedeli olarak toplamda 2 bin 930 Sterlin ve 37 bin 100 TL nakit paraları sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.