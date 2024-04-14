42 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinlerinden 42 yaşındaki Murat Karayılan, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Maraş bölgesinde, Pertevpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Murat Karayılan, aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karayılan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta yaşamını yitirdi. İlk belirlemelerde Karayılan’ın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu bildirildi. Gazimağusa’da bir otelde çalıştığı belirtilen Karayılan’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını üzdü.

