Neriman’ın Evi gündem oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün sabah saatlerinde “Maria’nın Evi” (Neriman’ın evi) yakınlarındaki Metehan bölgesine planlı olmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hristodulidis’in ziyaret esnasında Rum kesimi tarafından alınan önlemlerin uygulanması süreci hakkında bilgi aldığını ve bölge sakini Rumlarla görüştüğünü duyuran “Philenews” haber sitesi, Hristodulidis’e ziyaretinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) komutanı yanı sıra Rum İstihbarat Teşkilat (KİP) başkanı ve Ay. Demet Belediye Başkanının da eşlik ettiğini kaydetti.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, önceliklerinin insanların kendilerini güvende hissetmesi olduğunu ve buna yönelik çalıştıklarını ifade eden Hristodulidis, bölge sakinlerinin kendilerini güvende hissettiğini duymanın kendisi için çok önemli olduğunu ekledi.

Rum basını, Türk askerinin 27 Kasım'da Metehan bölgesinde, ara bölgeye girerek “Maria’nın Evi” olarak bilinen boş bir evin dışına demir direk üzerine kamera yerleştirdiğini iddia ederken, KKTC Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Metehan kara sınır kapısının batısında bulunan ve “Neriman’ın evi” olarak bilinen boş binanın karşısındaki nöbet mevziilerine projektör ve kamera takmak suretiyle kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğunu duyurarak, bölgedeki huzur ve güvenliğin devamının Rum yönetiminin kışkırtıcı eylemlerini sona erdirmesi ile mümkün olabileceğini vurgulamıştı.

Ara bölgeyle ilgili iddialar

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın söylediklerine dayanarak, son altı aydır KKTC makamlarının ara bölgedeki faaliyetlerinin özellikle Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik giderek daha kışkırtıcı hale geldiği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, RİK’te bir programda konuşan Yorgallas, “Türk Ordusu liderliğinin belirli alanlar seçtiğini ve gelecekteki bir aşamada işgalin bu noktalara kadar genişletilmesi ve gerekli olduğunu düşündüğü avantajları elde etmek için, ara bölgenin mevcut statüsüne karşı çıkmaya çalıştığını” iddia etti.

Yorgallas, ihtilaflı tüm noktaların 24 saat izlendiğini, daha fazla devriyeler yapıldığını ve nöbetçilerin takviye edildiğini sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 09:17