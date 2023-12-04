İki can kaybı

Hüseyin ÇİÇEK

Yılın son ayına girer girmez iki ölümlü kaza daha meydana geldi. Kazaların biri dün sabah Girne-Karpaz anayolu üzerinde, Yudi Dağı mevkiinde gerçekleşti. Kaza sonucu 55 yaşındaki Jolley Wayne kaldırıldığı Gazimağusa Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkinci ölümlü kaza ise Girne-Alsancak yolunda meydana geldi. Bu kazada ise 63 yaşındaki Sevgül Şinasi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Jollley Wayne’nin ölümüyle sonuçlanan kaza, dün 11.20 sıralarında Mübarek Karataş yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikletin virajda yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi.

Kuzey sahil yolunun Yudi Dağı mevkiinde seyreden Mübarek Karataş ,yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikletle, Kaplıca istikametinden Yenierenköy’e doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşıdan gelen Jolley Wayne (E-55) yönetimindeki LD 306 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak LD 306 plakalı motosiklet sürücüsü Jolley Wayne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olan 31 ANZ 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mübarek Karataş'ın tedavisi ise sürüyor.

Motosikletle akrobasi yapıldığı iddia edildi

Bu arada olay yerindeki bazı görgü tanıkları, motosiklet grubun, kazanın meydana geldiği bölgede akrobasi hareketleri yaptıklarını, bir süre sonra ise kazanın meydana geldiğini iddia etti. Kaza sonrası birçok motosikletli kişi de hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İkinci ölümlü kaza ise Girne-Alsancak yolunda meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre; kaza, Girne Alsancak çevre yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında gerçekleşti.

Batı istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridinde seyreden Zeka Saldam (E-28) yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Saldam’ın aracı daha sonra, kazadan hemen önce sol şeride geçen ve sol şerit içerinde aynı istikamette seyreden Olgun Karlankuş (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarptı.

Sürücü tutuklandı

Çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şeride giren RC 268 plakalı araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökay (K-55) ve Sevgül Şinasi (K-63) yaralandı. Sevgül Şinasi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökay ve Seval Özharun ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya neden olan UZ 008 plakalı aracın sürücüsü Zeka Saldam’ın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.