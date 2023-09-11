Can kaybı 2 bini aştı

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.

Merkez üssü El-Huz’a 30 km mesafede olan Amezmiz kentinde devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına bölge kentlerden gelen gönüllüler ve bölge halkı katılıyor.

Büyükşehirlerde birkaç tarihi eserin ve eski binanın yıkıldığı depremde, en büyük yıkım kırsal kesimde gerçekleşti. Birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Depremin yaşandığı kentlerde yaşam bir taraftan normal seyrinde devam ederken bir taraftan da depremzedeler zarar gören evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Sivil savunma ekiplerinin bölgeyi boşaltma çabalarının pek etkili olmadığı gözleniyor. Bölgedeki eski camilerin arasında yer alan Amezmiz’deki Mescid el-Atik’in minaresinin üst kısmı tamamen yıkılırken, duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Genelde eski yapıların etkilendiği depremde, birçok şehirde tarihi eserler de zarar gördü.

