"Bir skandal daha"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda memur olarak görev yaptıkları dönemde görevlerini kötüye kullanarak, 7 ayrı otobüs şirketine toplam 870 bin 107 TL fazla ödeme yapılmasını sağladıkları iddia edilen Yalçın Şah ve Hatice Ece Uzun dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 2016- 2018 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan Yalçın Şah ve Hatice Ece Uzun’un okullar tarafından gönderilen form belgelerini denetlemediklerini söyledi. Polis, zanlıların belgelerin denetimini titizlikle yapmayıp, imzalayarak, bakanlığın, Yedi Büyükkaya Trading LTD’e 282 bin 596 TL, Yorulmaz Akva Otobüs İşletmeleri LTD’e 166 bin 190 TL, Salih Arslan Turizm Seyahat LTD’e 20 bin TL, Tekarzum Seyahat İşletmeleri LTD’e 14 bin 926 TL ve Hacıyarım Tekarzum Seyahat İşletmelerine ise 80 bin 214 bin TL yani toplam 563 bin 955 TL ayrıca, Yorulmaz Akva LTD otobüs işletmesine 11 bin 618 ve Solyalı Turizm LTD’e ise 18 bin 801 TL fazla ödeme yapılmasını sağlayarak, kamu görevini kötüye kullandıklarını anlattı.

Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, haklarında 2019 yılına ait bir dosya tanzim edildiğini belirtip, yargılanıncaya değin teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 09:54