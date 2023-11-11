İki tanık daha dinlendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada Acil Tıp doktoru Berkay Mevlanaoğlu tanık olarak dinlendi.

Mevlanaoğlu olay gecesi YDÜ Hastanesi’ne getirilen ateşli silah yaralanması vakası Halil Falyalı ile ilgili yaptığı icraatları mahkemede anlattı.

Mevlanaoğlu, hastanın ntübe bir şekilde ve kalp masajı ile hastaneye geldiğini söyledi.

Mevlanaoğlu, olayla ilgili olarak 2 adet doktor raporu hazırladığını söyledi.

Hazırlanan doktor raporları savcılık tarafından mahkeme heyetine sunuldu.

Mahkemede ikinci tanık olarak olay yeri inceleme ve parmak izi inceleme görevlisi, Polis Çavuşu Emre Daşdan dinlendi.

Daşdan olay gecesi ve sonrasında yaptığı icraatları mahkemede anlattı.

Olayla ilgili emarelerin fotoğraflarının bulunduğu 2 adet CD mahkemeye sunuldu.

Daşdan, olayla ilgili olarak parmak izi araştırmasıyla ilgili görevlendirildiğini, bütün emarelerle ilgili parmak izi raporu düzenlediğini mahkemede söyledi.

Parmak izi raporu savcılık tarafından mahkemeye sunuldu.

Dava 16 Kasım 2023 saat 11.30’a ertelendi.

Neler yaşanmıştı?

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.