‘İlkelerin 85 yıldır rehberimiz’

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde dün KKTC’de de tören ve etkinliklerle anıldı.

Başkent Lefkoşa'da, tüm ilçelerde, bucaklarda ve okullarda dün Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda dün düzenlenen, devlet, hükümet, askeri yetkililerle, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, Ulu Önder Mustafa Kemal, bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bakanların, bürokratların da katıldığı törende, Atatürk için Anıt özel defteri Tatar, Feyzioğlu ve Kılınç tarafından imzalandı.

Bayraklar yarıya indirildi

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk için 09.05’te sirenler çaldı; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Lefkoşa’da AKM’de tören düzenlendi

Atatürk'ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Saat 9.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar ile bazı milletvekilleri ve diğer siyasi, askeri yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına Hukuk Müşaviri Elif Süzer ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan birer konuşma yaptı.

Tören, konuşmaların ardından Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nin sunduğu oratoryo ile sona erdi.

Atatürk Gazimağusa’da da anıldı

Atatürk, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Zafer Anıtı önündeki tören, Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar önce göndere çekildi, sonra yarıya indirildi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla devam eden tören, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi öğretmenlerinden Sultan İnançoğlu’nun konuşması, aynı okuldan Narin Serçe’nin okuduğu şiir ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Avşar Yücel’in konuşması ile tamamlandı.

Girne’de 10 Kasım töreni…

Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde, Girne’de de törenle anıldı.

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Bakım Albay Ahmet Tümay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Girne Polis Müdürlüğü, siyasi parti, üniversite, muharip dernek, dernek, okul, kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler sunuldu.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi. Tören, Osman Nejat Konuk Ortaokulu öğrencisi Emirhan Yavuz’un “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.

Törene katılan küçük öğrenciler de, Atatürk Anıtı’na çiçek bırakarak, Ulu Önder’i andı.

Atatürk törenlerle anıldı

Ulu Önder İskele’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Verilen bilgiye göre, Atatürk anıtı önündeki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri de katıldı.

İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu ve KTBK adına Hava Savunma Teğmen Tugay Avcı günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekilerek, daha sonra yarıya indirildi.