Mütevelli heyeti ‘uyutuldu’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Ada Kent Üniversitesi’nin Rektörü Oytun Sözüdoğru ile öğrenci işleri görevlisi Zihni Öztürk’ün ‘vurgun miktarı’ 12 milyon liraya ulaştı. Öğrenci kayıtlarından elde edilen parayı okul muhasebesine yatırmayan rektör ile görevli memurun, mütevelli heyeti bir süre ‘uyuttuğu’ ortaya çıktı.

Konuyla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlı Rektör Oytun Sözüdoğru ile öğrenci işleri çalışanı Zihni Öztürk’ü dün yeniden mahkemeye çıkardı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve miktarın artabileceğini bildiren polis, zanlıların an itibarıyla soruşturmaya müdahale edemeyeceğini açıkladı ve teminatla serbest bırakılmalarını talep etti.

Miktar artabilir

Mahkemeye meselen olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlıların, Adakent Üniversitesi’nde, 2023-2024 akademik yılı kaydını yapan öğrencilerden aldıkları kayıt paralarını muhasebeye yatırmayarak sirkat ettiklerini anımsattı.

Polis, şu ana kadar sirkat edildiği tespit edilen para miktarının, 371 bin Dolar, 3 bin 970 Euro, 2 bin 380 sterlin ve 843 bin 164 TL olduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü ve miktarın artma ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Polis, zanlıların soruşturmalarına müdahale edemeyeceğini mahkemeye aktardı ve uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 100’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 09:58