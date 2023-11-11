‘Amaltheia’ projesi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Paris’te düzenlenen Gazze İçin Uluslararası Konferans’ta ‘Amaltheia’ ismini verdiği, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru kurulması inisiyatifini anlattığı, önerisinin önemli destek bulduğu bildirildi.

Fileleftheros, ‘Amaltheia’ isminin eski Yunan mitolojisinden esinlenilerek verildiğini belirterek “Tanrı Kronos’un öldürmek için aradığı oğlu Tanrı Zeus’u çocukken besleyen, kimi kaynaklara göre su perisinin, kimi kaynaklarda da Zeus’un bal ve süt ile birlikte etini yediği keçinin ismi” izahında bulundu.

Gazete Hristodulidis’in, bölgeye gemi de göndermek vaadinde bulunan Hollanda, İtalya, Ürdün, Belçika, Hırvatistan ve Yunanistan’dan destek gelen ‘Amaltheia’ inisiyatifinin

5 aşamadan oluştuğunu yazdı:

İlk aşama: İnsani yardımın toplanması ve Kıbrıs’a transferi.

İkinci aşama:

Gelen insani yardımın kontrol ve kayıt edilmesi ve depolanması.

Üçüncü aşama:

İnsani yardımın kontrolü ve muhtemelen Larnaka Limanı’ndaki gemilere yüklenmesi.

Dördüncü aşama:

Güvenli deniz koridoru üzerinden ulaştırılması.

Beşinci aşama:

İnsani yardımın Gazze halkına iletilmek üzere gemilerden indirilmesi, teslim edilmesi ve dağıtılması.

Planlaması yapıldı

Habere göre “Amaltheia” inisiyatifinin devam eden insani krizin göğüslenmesine katkı sağlayabilecek nitelikli ve uygulanabilir olduğunu, Kıbrıs’ın Gazze’ye sadece 210 deniz mili mesafede bulunduğunu söyleyen Hristodulidis, halihazırda inisiyatifin kısa, orta ve uzun vadede uygulama planlarının yapılmış olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in konferans çerçevesinde Filistin Başbakanı Mohammad Ibrahim Shateyyeh, Ürdün Prensi Rashid bin Hassan ve BM’nin Filistinli göçmenler için oluşturduğu UNWRA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ikili görüşmeler yaptığını söyledi.