Çatışma kızışacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti. İsrail ordusunun Lübnan'a havadan bombardımanı sürerken, Hizbullah Tel Aviv'e saldırı düzenledi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, 8 Ekim'de Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki casusluk teşkilatı merkezini hedef alan bir roket fırlattığını duyurdu.

Hizbullah, Mossad'ı, liderlerine suikast düzenlemek ve üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarını havaya uçurmakla suçluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, son 3 günde Lübnan'da 2 binden fazla Hizbullah hedefini vurduklarını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Hizbullah Tel Aviv’e füze fırlattı

İsrail ordusu, Lübnan'dan geçtiği tespit edilen karadan karaya tek bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması üzerine İsrail'in ekonomik başkenti Tel Aviv'de uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Herhangi bir hasar ya da can kaybı rapor edilmedi ve ordu, İsrail'in merkezi için sivil savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Uyarı sirenleri Netanya şehri de dâhil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerindeki diğer bölgelerde de çaldı.

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının Celile Denizi'nin güneyinde savaş uçakları tarafından durdurulduğunu aktardı.

