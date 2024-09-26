Odysseas Mihailidis’e Yüksek Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden el çektirilmesiyle boş kalan Sayıştay Başkanlığı’na Andreas Papakontantinu atandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu için New York’ta, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ise Malta'da olacağından boş kalan Rum Yönetimi Başkanlığı’na vekalet edecek Rum meclisindeki en yaşlı üye DİKO Milletvekili Zaharias Kulias'in atama yapacağını açıklaması üzerine Rum lider kararını erkenden açıkladı.

Fileleftheros haberi “Seçim Kampanyasına Girdiler… Hristodulidis ve Annita Zamansız Seçim Kampanyasında Karşı Karşıya geldi” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, Kulias'ın “Siyasi darbe” anlamına gelecek hareketini engellemek için Malta ziyaretini iptal eden Annita Dimitriu, başkan ve meclis başkanının ülkede olmadığı durumlarda başkanlığa meclisteki en yaşlı üyenin vekalet etmesini öngören yasa hükmünün değiştirilmesi konusunu gündeme getirdi.

Habere göre, Rum iç cephesinde Zaharias Kulias konusunda Rum Yönetimi Başkanı ve Meclis Başkanı arasında neden koordinasyonsuzluk ve iletişimsizlik olduğu sorgulanmaya başlandı. Hristodulidis’in, Kulias’ın açıklaması ve siyasi darbe riski konusunda hükümetteki ortağı DİKO Başkanı Nikolas Papadoulos ile temas ya da istişare içerisine girip girmediği de sorgulanıyor.

Kathimerini ise haberi verirken, Sayıştay Başkanlığına atanan Andreas Papakonstantinu’nun Kilise’nin adamı olduğunu yazdı. Haberde, yeni Sayıştay Başkanının soyadındaki “Papa” ekine ve teoloji eğitimi almış olmasına işaret edildi.