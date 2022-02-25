Endişeler aktarıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Alzheimer Derneği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği başkan ve yönetimlerinden oluşan bir heyetle görüştü.

Açıklamada, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi’nde yaşananların ardından bir inisiyatif grubu oluşturulduğu, inisiyatif temsilcilerinin Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili birtakım iddialar sonrasında Sağlık Bakanı Ali Pilli’den konuyla ilgili bilgi almak istemesi üzerine bu ziyaretin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Pilli görüşmede yaptığı açıklamada, temel görevlerinin sağlığı ileriye taşımak olduğunu, bunun için kalıcı çözümlerin ortaya konulacağını, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, var olan sorunların birlikte iş birliği ile aşılabileceğini vurguladı.

“İddialar konusunda soruşturma başlatıldı”

Yaşlı bakım evlerinin denetim ve kontrolünün devletin görevi olduğunu ifade eden Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yapılan birtakım iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını ve kendisinin zaman zaman bakım evini de ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldığını kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde bir inceleme başlatıldığını belirten Bakan Pilli, bu sürecin şeffaflıkla ilerleyeceğini dolayısıyla Sağlık Bakanlığı doktor ve ekipleri ile birlikte bugün ziyarete gelen sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılacağı bir heyetin Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek yerinde incelemede bulunacağını vurguladı.