Gerekirse tahliye yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya harekât başlatmasının ardından yabancı uyruklu kişiler ülkelerine dönmeye başladı. Ukrayna’dan yaşayan 10 Kıbrıslı Türk, KKTC temsilciliklerine temas kurdu. Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, KKTC temsilciliğine Ukrayna’dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun problem iletilmediğini açıkladı. Hasan Taçoy, “Gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak” dedi.

Taçoy, “Vatandaşlarımız, Budapeşte temsilciliğimize irtibat anlamında ulaştı. Bunun dışında bir talep yok, şu anda sokağa çıkma yasağı var. Talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin misyonları ve bizim temsilciliğimizle tahliyeleri yapılabilir. Şu anda bize ulaşan kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Bakan Taçoy, Ukrayna-Rusya krizinin etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Taçoy, bir kez daha Ukrayna'daki vatandaşlara Budapeşte temsilciliğine ulaşmaları konusunda çağrı yaptı.

Önemli duyuru

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden KKTC vatandaşları için acil telefon numaraları da içeren bir duyuru yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilerek şöyle denildi:

“Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize

( +3613010183) ulaşılması mümkündür.

Tüm halkımıza önemle duyurulur.”