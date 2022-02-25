Kaybeden insanlık olacak

Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, ülke gündemindeki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığında yaptıkları toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile Ukrayna - Rusya savaşını değerlendirdiklerini söyledi.

Dünyanın gündeminin Ukrayna ve Rusya arasında sabah saatlerinde başlayan savaş olduğunu ve bununla birlikte petrol fiyatlarının arttığını, dövizde yükseliş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, tüm bu gelişmeleri ve ülkeye yansımalarının ne olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlendirmelerini de takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, savaşın KKTC ve tüm adaya ettiklerinin ne olabileceğini toplantıda ele alırken, temennilerinin, bu krizin son bulması olduğunu söyledi. Savaşta en büyük zararı masum sivillerin gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, savaşlarda her zaman kaybedenin dünya insanlığı olduğunu belirtti.

“En büyük etkisi ekonomik olacak”

Krizin aşılması, son bulması ve normal hayata dönüş yapılmasını temennisini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, savaşın ülkeye en büyük etkisinin ekonomik açıdan olacağını kaydetti.

Ekonomik etkenlerin ülkeyi etkileyeceğini, petrol fiyatları ve dövizin yükselmesinin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanmakta olan savaşın; barış, huzur ve güvenlik gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Tatar’ın Antalya’dan misafirleri vardı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ve üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre Tatar kabulde, zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde, iş insanları ve halkla bir araya gelip sohbet ettiğini; böylece aradaki bağın daha da güçlendiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda çok fazla dinamiğin olduğunu söyleyerek; “Bölgenin coğrafyasında bulunan farklı ülkelerle ilişkiler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti bir merkezdir. Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlar ile KKTC’yi de güçlendirmemiz, bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir” dedi.

Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

“Hatay ile gönül birliği devam edecek”

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, ülkede Hatay kökenli kardeşlerinin yaşadığını ve Hatay’a yaptığı ziyaretlerde yakın ilişkilerin pandemiye rağmen devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’nın karşılıklı iş birliği içinde yürüteceği çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay ile gönül birliğinin ve çeşitli alanlarda temasların devam edeceğini dile getirdi.

Hatay Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım da, odanın geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.