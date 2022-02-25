Başka çare yok

Kısa süre önce kurulan UBP-DP-YDP hükümeti, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere 300 milyon Türk Lirası’na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı'nı yetkili kıldı. Borçlanmanın 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak maaş ödemesine kullanılacağı belirtildi.

Borçlanma kararı 24 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre; Bakanlar Kurulu tarafından devletin mali yükümlüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan 300 milyon Türk Lirası’na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Öte yandan Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, Kıbrıs Kapital Bank LTD. bünyesindeki 30 milyon TL limitli borçlu cari hesabının 10 milyon TL artırılarak, 40 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi. Oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine, borç senedinin ise yine Dairenin müdürü tarafından imzalanmasına ayrıca söz konusu borca devlet kefalet senedi verilmesi uygun görüldü.