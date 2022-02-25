İki kesimde birer kayıp

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 522 pozitif vakaya rastlanırken, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta da bir can kaybı olurken, bin 935 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 876 Covid-19 testi yapıldığını, 522 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin vefat ettiğini ve 212 kişinin de taburcu olduğunu açıkladı.

Pozitif vakaların 229’u Lefkoşa’dan, 139’u Girne’den, 106’sı Gazimağusa’dan, 29’u Güzelyurt’tan, 10’u İskele’den ve 9’u da Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 13.876

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 522

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 522

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 212

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.794.061

Toplam vaka sayısı: 66.672

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 62.410

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4074

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 44

Karantinadaki vaka sayısı: 4024

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 190

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1233

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 438

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 433

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3231

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 130539

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 110 bin 229 test sonucunda bin 935 yeni vaka belirlendi, bir yeni can kaybı yaşandı. 86 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana yaşanan toplam ölümler 834’e yükseldi. Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında 167 hastadan 37’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 11:03