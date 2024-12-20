Cesetleri köpekler yiyor

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesi öldürüyor. Çocuk dahi olsalar bölgede ölen her Filistinli "terörist" olarak kayıtlara geçiriliyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor. Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpek sürülerine terk ediliyor.

Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru'nda zulüm devam ediyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölü bedenler hattının" varlığını inkar ediyor.

Bu hat hiçbir haritada görünmüyor ve hiçbir resmi askeri düzende bulunmuyor. Sahadaki kuvvetler bu koridora "ölü bedenler hattı" diyor.

Ancak İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Bu bölgeye "ölüm hattı" denmesinin bir nedeni var.

Burada öldürülen Filistinlilerin cesetleri, askerler tarafından köpeklere terk ediliyor.

Haaretz'e konuşan bir askeri yetkili, "Ateş ettikten sonra, cesetler toplanmıyor ve köpek sürüleri onları yemeye geliyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri nerede görürseniz görün, oraya gitmemeniz gerektiğini biliyor." diye konuştu.

