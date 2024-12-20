Suriye için yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Suriye için yoğun diplomasiyi sürdüren Erdoğan, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası samimi beklentimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Suriye için diplomasi yoğunluğunu artıran Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Suriye’deki gelişmeleri, halkın çıkarını önceleyen yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, savaş yorgun ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var.

Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir."

Bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

