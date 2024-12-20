Zaman daraldı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağıyla ilgili kalkınma ve üretim planının onaylanması aşamasına gelindiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre gazetecilerin 2025 yılında 12’inci parselle ilgili kararlar alınmasının beklenip beklenmediğine dair sorusunu yanıtlayan Papanastasiyu, Afrodit yatağını idare eden konsorsiyum tarafından Rum Yönetimine teslim edilen kalkınma ve üretim planının tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Papanastasiyu bunun hayata geçirilmeye devam edilebilmesi için, Rum Yönetimi’nin önümüzdeki günlerde bu planı kabul edip etmediğine yanıt vermesi gerektiğini yineledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde “yetkili bir kaynağa” dayanarak Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma ve üretim planının doğru yönde hareket ettiğini yazdı.

Gazete Rum Yönetiminin vereceği yanıtla ilgili zaman takviminin ocak ortasında sona ereceğini de ekledi.

“İlektra” hedefindeki sondaj

Haravgi’nin haberine göre Papanastasiyu “İlektra” hedefindeki sondajın 2025 yılının ilk üç ayında tamamlanma hedefiyle, ocak ayı ortasında başlayacağını da söyledi.

Papanastasiyu “İlektra” hedefinin bazı iyimser mesajlar veren jeolojik bir yapı olduğunu, ancak bu jeolojik yapıların sondajdan sonra gerçekten ne görecekleriyle örtüşüp örtüşmediğini bilmeleri için bu sondajın tamamlanmasını beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Papanastasiyu sondajı yapacak şirketin sondaj platformunun bunun akabinde 10’uncu parsele ve “Glafkos” hedefinin çok yakınında yer alan “Pigasos” isimli yeni bir hedefe gideceğini de söyledi.