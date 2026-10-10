İsrail tepkili

2026 Nobel Barış Ödülü, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay’a verildi. Birleşmiş Milletler’in eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan Pillay, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna varan soruşturma komisyonuna başkanlık yapmıştı. Ödülün açıklanmasının ardından İsrail tepki gösterdi.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Norveç Nobel Enstitüsü’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan ödülün, Pillay’ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarına ilişkin yargılamalar yoluyla uluslararası hukuka yaptığı katkılar nedeniyle verildiği belirtildi.

Norveç Nobel Komitesi, Pillay’ın barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi yönündeki çabalarını vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pillay’a Nobel Barış Ödülü verilmesine tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Pillay’ın İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varan Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonuna başkanlık yapmasına işaret edildi.

Açıklamada, Pillay’ın “İsrail'i amansız ve siyasi saiklerle şeytanlaştırma kampanyasındaki rolü ve soykırım yalanını yayması” eleştirilirken, ödülün “İsrail karşıtı nefret ve önyargıları meşrulaştırmak için bir ödülün çarpık biçimde silah haline getirilmesi” olduğu ileri sürüldü. Nobel Komitesi’nin “21. yüzyılın en büyük yalanını ödüllendirdiği” iddia edildi.

Pillay, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun başkanlığını Kasım 2025’e kadar yürüttü. Komisyonun görev süresinin ucu açık olmasına yönelik ABD ve Avrupa’dan gelen eleştirilere, “İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok” yanıtını vermişti.