Protestolar büyüdü

Fransa’da okullardaki koşulları protesto etmek amacıyla düzenlenen öğrenci eylemlerinde polisin plastik mermi, gaz fişekleri ve şok bombası kullanması sonucu çok sayıda reşit olmayan genç ağır yaralandı. Ülke genelinde iki haftayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877’ye ulaşırken, polis müdahalelerine ilişkin 24 ayrı olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Reuters’ın haberine göre, Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), gösteriler sırasında polisin müdahalesine ilişkin olayları inceliyor. Yaralanmaların boyutu, polis müdahale yöntemlerinin yasallığı ve orantılılığı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Saint-Ouen-l’Aumône bölgesindeki gösteriler sırasında 14 yaşındaki Eden isimli öğrenci, bir polis memurunun Cougar tipi fırlatıcıyla yakın mesafeden ateşlediği göz yaşartıcı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Öğrencinin çenesinde kırık oluştuğu ve dişlerinin ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Ailenin avukatı Elsa Marcel, gösteri alanının birkaç metre uzağında bulunan çocuğun copla vurulmasının ardından tekme attığını, daha sonra ikinci bir polis memurunun yakın mesafeden ateş açtığını söyledi. Marcel, polis memurunun yaralı öğrenciyi olay yerinde bıraktığını öne sürerek kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla şikâyette bulunduklarını açıkladı.

Savcılık ise öğrencinin polisle karşı karşıya geldiğini ve memurların kendisini geri itmeye çalıştığını bildirdi. Olayla bağlantılı polis memuru hakkında, kamu görevlisinin kalıcı sakatlığa yol açacak şekilde yaralama fiili kapsamında resmî soruşturma başlatıldı.

Şok bombası kullanımı askıya alındı

Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin şok bombası nedeniyle elini kaybetmesi üzerine Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma tamamlanana kadar söz konusu mühimmatın kullanımının askıya alındığını duyurdu.

Nunez, olaylarda yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını belirterek yaralanmaların yalnızca nadir durumlarda polis müdahalesinden kaynaklandığını savundu.

Yetkililer ise gösteriler sırasında yaklaşık 700 polisin yaralandığını, bazı okulların kundaklandığını ve yağmalandığını açıkladı.

Öldürücü olmayan silahların yasaklanması isteniyor

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırmacısı Sebastian Roche, Fransa’nın protestolarda plastik mermi ve şok bombası gibi mühimmatları kullanması bakımından Avrupa’da istisnai bir konumda bulunduğunu söyledi.

Roche, yalnızca 12 gün içinde dört reşit olmayan çocukta geri döndürülemez, kalıcı yaralanmalar meydana geldiğini ifade etti.

Argenteuil banliyösünde 16 yaşındaki bir öğrencinin gözünden ağır yaralandığı olayda ise savcılık, polisin havai fişek atan kişilere plastik mermiyle karşılık verdiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, tehlikeli ve orantısız buldukları bu mühimmatın yasaklanması çağrısında bulundu.

Polis sendikası temsilcisi Thierry Clair ise yaşanan ağır yaralanmaların trajik olduğunu kabul etmekle birlikte, bu olayların polis müdahale tekniklerinin sorgulanmasına gerekçe yapılmaması gerektiğini savundu. Clair, orta düzeyde güç kullanma seçeneklerinin kaldırılması durumunda geriye yalnızca öldürücü güç kullanma seçeneğinin kalacağını ileri sürdü.

