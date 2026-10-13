Sıra dışı siber saldırı

Fransa'da yüzlerce süpermarket, soğutma sistemlerini hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu.

Reuters'ın haberine göre, bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucularının sıcaklığını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda gıda ürünü bozuldu.

Paris Savcılığı, ülke genelindeki büyük market zincirlerinin internet bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Saldırıdan Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Cooperative U gibi büyük perakende zincirleri etkilendi.

Carrefour, 80 mağazasının saldırıya uğradığını açıklarken Monoprix, mağazalarının yüzde 5'inin etkilendiğini bildirdi.

Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires ise yaklaşık 150 mağazada buzdolaplarının sıcaklığının altı saat boyunca 50 dereceye yükseltildiğini duyurdu.

Şirket, sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünlerinin imha edildiğini açıkladı.

Paris'in merkezindeki bir Intermarché mağazasında çalışanların, çözülen dondurulmuş gıdaları alışveriş arabalarıyla çöp konteynerlerine taşıdığı görüldü.

Fransa hükümeti harekete geçti

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansına (ANSSI) saldırının araştırılması talimatını verdi.

Fransız yetkililer, başka şirketlerin de risk altında olup olmadığını değerlendirirken saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı.

Siber güvenlik şirketi Sekoia'nın tehdit istihbaratı analisti Felix Aime, İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırıdan etkilendiğini söyledi.

Ancak bu ülkelerdeki saldırıların kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Buzdolaplarına nasıl sızdılar?

Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri, genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor.

İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.

Fransız siber güvenlik yetkilileri, Danimarkalı Danfoss şirketinin sağladığı yazılımda bir güvenlik açığı tespit etti.

Danfoss, Fransa'daki bazı soğutma sistemlerini etkileyen olaylardan haberdar olduğunu doğruladı.

Şirket, saldırıdan etkilenen sistemlerde güncelliğini yitirmiş yazılımlar kullanıldığını belirterek müşterilerine güvenlik güncellemelerini yüklemeleri çağrısında bulundu.

Siber güvenlik şirketi Claroty de daha önce Danfoss'un AK-SM 800A kontrol sisteminde, saldırganların kimlik doğrulama mekanizmalarını aşmasına ve cihazlarda kod çalıştırmasına olanak tanıyabilecek güvenlik açıkları tespit etmişti.

