Yine saldırı düzenledi

Yemen’de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik yeni bir saldırı düzenledi. Havalimanının 4 numaralı yolcu terminaline mühimmat isabet ettiği, yangın çıktığı ve yaralananların olduğu bildirildi. Husiler, Suudi Arabistan’daki havalimanlarını kullanmamaları konusunda hava yolu şirketlerini, çalışanları ve yolcuları uyarırken yeni tehditlerde bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın 4 numaralı yolcu terminaline kimliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan önceki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, yaralı sayısının ise 309’a yükseldiğini duyurdu. Husilerin Riyad’daki havalimanına yönelik saldırıları, bölgede güvenlik endişelerini artırırken uluslararası toplumdan ve Arap ülkelerinden peş peşe kınama mesajları geldi.

Husilerden yeni tehditler

Husilerin sözcüsü Yahya Sari, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki havalimanları ve hava sahasının hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

Husiler, hava yolu şirketlerine, havalimanı çalışanlarına ve yolculara Suudi Arabistan’daki havalimanlarını kullanmamaları yönündeki uyarılarını yineledi. Uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini savunan grup, saldırıların engellenememesinden Suudi Arabistan yönetimini sorumlu tuttu. Açıklamada, Mekke ve Medine’nin ise hedef alınmayacağı bildirildi.

R4 ülkelerinden ortak kınama

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları, Riyad’daki havalimanını hedef alan saldırılara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, sivil altyapı ile tesislerin zarar görmesine yol açan saldırılar en güçlü ifadelerle kınandı. Saldırıların Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu, ülkenin güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

R4 ülkeleri, saldırıların hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacağını belirterek, Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve egemenliğini korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde alacağı meşru tedbirlere tam destek verdiklerini bildirdi.

Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınadı. Ülkelerin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği, sivillerin ve sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

Guterres’ten sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Husilerin Riyad’daki havalimanına yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

X hesabından açıklama yapan Guterres, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 09:52