Cevap bekliyor

İran ve ABD arasında anlaşma ihtimali sürüyor. İran ABD'ye vereceği yanıtı Pakistan'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynadığını söyledi.

Kritik ateşkes devam ederken, ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu? gündemden düşmüyor.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi.

Donald Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi." ifadesini kullandı.

O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar." mesajını paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İran yanıtını ABD'ye iletti

Bu arada IRNA haber ajansına göre İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi.

ISNA haber ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı.



Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026, 09:32