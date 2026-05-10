Silahlı geçit yapılmadı

II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sına karşı kazanılan zaferi kutlayan Rusya'da törenler bu yıl küçük çapta tutuldu. Silahlı geçit töreni yapılmadı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem ateşkes gündeme gelirken bir yandan da saldırı tehditleri sürüyor. Rusya, Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle dün Kızıl Meydan'da son yılların en sadeleştirilmiş Zafer Günü geçit törenini düzenledi.

II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel tank ve ağır askeri teçhizat geçişine meydanda yer vermedi.

Bunun yerine, Yars kıtalararası balistik füzeleri, yeni Arhangelsk nükleer denizaltısı, Peresvet lazer silahı ve S-500 füze sistemleri gibi askeri donanımlar dev ekranlar ve devlet televizyonu aracılığıyla dijital olarak sergilendi.

Tarafların yaklaşık bin esiri takas etme konusunda anlaştığı Zafer Günü ateşkesi sürecinde ABD Başkanı Trump da ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

Moskova'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak keskin nişancılar ve barikatlar konuşlandırılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise törenin yapılmasına sembolik olarak "izin veren" bir kararname yayınlayarak Ukrayna silahlarının Kızıl Meydan'ı hedef almayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" zafer sözü vererek Rus askerlerinin tüm NATO bloku tarafından desteklenen saldırgan bir güce karşı ilerlediğini savundu.



