Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştığı işyerinden 980 TL çalmakla suçlanan Zeynep Alparslan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Müşterilere sattığı ürünlerin fişlerini iptal edip, parasını cebe atan ve kamera görüntülerinden suçu tespit edilen zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Şubat 2020 tarihinde, Önder Alışveriş Merkezi’nin müdürünün, zanlı Zeynep Alparsla’nın, 18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında, müşterilere kestiği fişlerde, bazı ürünleri iade olarak göstererek oynama yaptığını ve toplam 980 TL parayı muhasebeye teslim etmeyerek sirkat ettiği yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kameralarında yapılan kontrol sonucu zanlının kasadan para aldığını belirlendiğini anlatan Polis, ifadesinde 6 aydır benzer şekilde kasadan para çaldığını itiraf ettiğini söyledi.

8 gün daha hücrede

Polis memuru, yapılan incelemede, zanlının, diğer tarihlerde de kasadan para aldığının tespit edildiğini ve incelemelerin sürdüğünü bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.