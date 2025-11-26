Utanç verici

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık gibi suçlar gibi kadınlara yönelik suçlarda ciddi artışlar yaşanıyor. Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi verilerine göre; 2021’den 2025 yılının Ekim ayı sonuna kadar toplam 4 bin 934 kadın şiddet nedeniyle polise başvurdu. Bu dönemde en fazla işlenen suç 2 bin 72 vakayla darp oldu.

Belirtilen süre içerisinde 4 kadın cinayeti meydana gelirken, telefonda taciz, şiddet tehdidi, rahatsızlık, Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel tecavüz gibi birçok suç türünde yüzlerce vaka polis kayıtlarına geçti. 2025 yılının ilk on ayında toplam 957 şiddet vakası meydana geldi. Bu olayların 387’si darp suçu olarak kaydedildi.

Yıllara göre şiddet başvuruları

Verilere göre; 2021’de bin 65, 2022’de 957, 2023’te 931, 2024’te bin 24 ve 2025’in 31 Ekim tarihine kadar 957 şikayet kayıtlara geçti.

Kadına yönelik şiddete ilişkin suç türleri incelendiğinde toplam 2 bin 72 darp, 362 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 352 şiddet tehdidi, 312 rahatsızlık ve 290 Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket olayı tespit edildi. Bunun yanında 164 umumi yerde sövme, 129 kasti hasar, 114 mahkeme emrine riayet etmeme, 71 mülke tecavüz, 70 özel hayatın gizliliğini ihlal, 56 cinsel taciz, 41 vahim zarar, 33 cinsel tecavüz, 27 hırsızlık, 25 cinsel saldırı, 21 kavga, 16 yaralama, 15 zorla kaçırma, 10 fesat karıştırma, 5 sarhoşluk ve 2 cinayet olayı kaydedildi. Ayrıca 665 dosya “polis meselesi yok” şeklinde kapatıldı.

2021: Bin 65 şiddet vakası, bir kadın cinayeti

2021’de bin 65 kadın şiddet mağduru oldu. Bu dönemde bir kadın cinayeti meydana geldi. Yıl boyunca 376 darp, 109 rahatsızlık, 108 şiddet tehdidi ve 102 telefonda tahkir edici arama veya mesaj olayı kaydedildi. Ayrıca 45 Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket, 44 kasti hasar ve 39 umumi yerde sövme vakası tespit edildi. Kadınlardan 24’ü cinsel tacize, 11’i cinsel tecavüze ve 8’i cinsel saldırıya uğradı. Yıl boyunca 14 mahkeme emrine uymama, 13 özel hayatın gizliliğini ihlal, 12 kavga, 10 mülke tecavüz, 6 hırsızlık ve vahim zarar ile 4 yaralama ve fesat karıştırma olayı da kaydedildi. Bu dönemde 2 kadın zorla kaçırıldı.

2022: 957 başvuru, 14 taciz ve 9 tecavüz

2022’de toplam 957 şiddet başvurusu alındı. Bu başvurular arasında darp, 393 vaka ile ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde 26 kadın rahatsız edildi, 3 kadın zorla kaçırıldı. 14 kadın cinsel tacize, 9 kadın cinsel tecavüze ve 5 kadın cinsel saldırıya uğradı. Ayrıca 69 telefonda tahkir edici arama veya mesaj, 55 şiddet tehdidi, 44 Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket, 21 mahkeme emrine uymama, 20 özel hayatın gizliliğini ihlal, 19 umumi yerde sövme, 14 kasti hasar, 10 mülke tecavüz, 8 hırsızlık, 5 kavga, 3 yaralama ve vahim zarar ile 1 sarhoşluk ve fesat karıştırma olayı kaydedildi.

2023: Üç kadın öldürüldü, 451 kadın darp edildi

2023’te toplam 931 şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu dönemde üç kadın öldürüldü; bir kadın partneri tarafından, iki kadın ise farklı kişiler tarafından hayatını kaybetti. Yıl boyunca 451 kadın darp edildi. Kadınlardan 10’u cinsel tecavüze, 5’i cinsel saldırıya ve 3’ü cinsel tacize uğradı. Ayrıca 39 rahatsızlık vakası görüldü ve 3 kadın zorla kaçırıldı.

2024: Bin 24 şiddet vakası, 465 darp olayı

2024’te kadına yönelik bin 24 şiddet olayı kaydedildi. Bu olayların 465’i darp olarak kayıtlara geçti. Kadın cinayeti yaşanmadı. Aynı yıl 62 kadın rahatsız edilirken, 3 kadın zorla kaçırıldı. Kadınlardan 9’u cinsel tacize, 3’ü cinsel saldırıya ve 2’si cinsel tecavüze uğradı.

2025’in ilk 10 ayı: 957 vaka, 387 darp

2025 yılının ilk on ayında toplam 957 şiddet vakası meydana geldi. Bu olayların 387’si darp suçu olarak kaydedildi. Yıl boyunca 76 kadın rahatsız edildi, 4 kadın zorla kaçırıldı. Kadınlardan 6’sı cinsel tacize, 4’ü cinsel saldırıya ve 1’i cinsel tecavüze uğradı.

Ayrıca 78 Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket, 54 şiddet tehdidi veya telefonda tahkir edici arama, 41 umumi yerde sövme, 27 mahkeme emrine uymama, 24 mülke tecavüz, 22 kasti hasar, 13 vahim zarar, 9 özel hayatın gizliliğini ihlal, 3 sarhoşluk ve yaralama, 2 fesat karıştırma ve kavga ile 1 yaralama olayı kayıtlara geçti. Kadın cinayeti bildirimi yapılmadı.