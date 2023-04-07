Olmayan elektrik ülkeyi gerdi

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Koalisyon hükümetinin hazırladığı ‘Kamu İhale Yasası’ meclisin dünkü birleşiminde genel kurulun onayına sunulamadı.

CTP milletvekilleri 30’ar dakikalık konuşmalarla birleşimi saat 17.30’a kadar uzatırken, ek mesaiye kalmayan stenografların eylemi nedeniyle oturuma 3 günlük ara verildi. Meclis içinde sert tartışmalar yer alırken, meclis dışında eylem yapan Kıb-Tek çalışanlarıyla polis arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Eylemciler ve muhalefet milletvekilleri, ihale yasasının AKSA’ya avantaj sağlayacağını savunurken, dün yine saatlerce süren elektrik kesintisi yaşandı. Kurum yönetimi, Lefkoşa’ya elektrik veren trafoya müdahale edildiğini açıkladı. Daha sonra arıza giderildi.

Erhürman: Sözleşme 3 yıl uzatılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşme için olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanan Genel Kurul'da, ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

Erhürman, Genel Kurul çalışmalarına değindiği konuşmasında, yaşanan sürecin tuhaf olduğunu, Meclis’e getirilen yasa tasarısı ile ilgili ivedilik alınmadığını kaydetti. Süreci anlatan ve Meclis’in bu tasarı ile ilgili olağanüstü toplantıya çağrılmasını anlayamadıklarını ifade eden Erhürman, tasarı ile ilgili ivediliğin ne olduğunu sordu, elektrik ile ilgili imzalanan sözleşmeyi okudu.

Erhürman, Kıb-Tek ile ilgili şirket arasında imzalanan sözleşmeye bakıldığında 3 yıl uzatma maddesi olduğunu, ancak sözleşmenin tamamlanmasına 11 ay kaldığını, şirketin internet sayfasında da sözleşmenin 2027 yılına kadar uzatıldığını yazdığını kaydetti.

Erhürman, sözleşmenin 15+3 yıl olduğunu, yani Mart 2024’ten itibaren sözleşmenin 3 yıl daha uzatılabileceğini ifade etti.

Sözleşmenin 3 yıl daha uzatılıp, tüm bu senaryoların mühendislerle, bilirkişilerle tartışılıp ülkenin geleceğinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabileceğini ifade eden Erhürman, tüm kesimlerin elektrik konusunda ortak akılda birleştiğini, ancak bazı kesimlerin kendilerini “Rumcu” diye lanse ettiğini, bundan dönmeye çağırdı.

CTP’li vekiller uzun süre konuştu

Erhürman’ın ardından CTP Gazimağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Fide Kürşat, Sıla Usar İncirli, Ceyhun Birinci, Devrim Barçın, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Armağan Candan ve Ürün Solyalı, konuşma yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda, konuşmacının Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle başlayan tartışma üzerine saat 14.30'da oturuma ara verdi.

Soyer’in ses kaydı meclisi gerdi

Armağan Candan'ın eski Başbakan ve CTP Milletvekillerinden Ferdi Sabit Soyer’in 2010'da AKSA ile yaşanan süreçlere ilişkin açıklamasının ses kaydını dinletmeye başlaması, tartışmalara neden oldu.

Candan’ın Soyer’in ses kaydını dinletmeye başlaması üzerine çıkan tartışmalar sonrası oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe oturuma 10 dakika ara verdi.

Meclis Genel Kurulu, aranın ardından saat 15.15 sıralarında yeniden toplandı.

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Milletvekili Armağan Candan’ı Meclisin çalışmalarını sabote ettiği gerekçesiyle kınadı.

Meclisin içinde de dışında da karmaşa yaşandı

Mecliste yasa tasarısı görüşülürken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) eylem yaptı.

Eylem nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, eylem öncesinde Meclis önüne bariyer çekti.

Dereboyu ve Ledra Palace güzergahından genel trafik akışı durduruldu.

Meclis kapısını zorlayan ve tekmeleyen eylemciler, polisin kurduğu bariyeri iterek, yolun sonuna kadar açtı. Eylemin bu aşamasında Girne Kapısı’ndan Meclis önüne gelen trafik akışı da durmak zorunda kaldı.

“AKSA'ya Hayır” yazılı pankartın açıldığı eylemde “Hükümet İstifa” ve “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı. Eylemciler güneşten korunmak için Meclis önüne çadır da kurdu.

Gerginliğin zaman zaman tırmandığı eylemde, Meclis kapısını zorlayan El-Sen çalışanlarına polis engel oldu.

Meclis kapısının demir bağları kırıldı.

Sivil itaatsizlik sürecek

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı konuşmada, ek mesaiye kalmama eylemine çıkan meclis çalışanlarına ve eyleme destek verenlere teşekkür etti.

Sivil itaatsizliğe devam edeceklerini ifade eden Tuğcu, buna karşın halkın mağdur olmaması için ekiplerin arızalara müdahale etmeye devam edeceğini söyledi.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, "demokrasiyi ve KTAMS üyelerini kimsenin durduramayacağını" belirtti.

Sivil toplu örgütleri, siyasi partiler, diğer kuruluşlar ve bağımsız milletvekilleri ile ülkesine sahip çıkma gayeleri olan herkese teşekkür eden Bıçaklı, pazartesi günü de Meclis önünde olacaklarını kaydetti.

“Pazartesi günü de burada olacağız” ifadelerini kullanan Bıçaklı, hükümet edenlere öneride bulundu.

Görevde olan polislerin de yüreklerinin kendileriyle olduğunu bildiklerini dile getiren Bıçaklı, hep beraber ülkeye sahip çıkacaklarını söyleyerek “ya var olacağız ya yok olacağız.” dedi.

CTP de eyleme katıldı

El-Sen’in eylemi sürerken, CTP saat t 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclise yürüdü.

Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

“Sata Sata Ne Bıraktınız?”, “Kıb-Tek’e Dokunma Çarpılırsın”, “Şalterimiz Attı”, “Özelleşsin Deyip Geçme Geleceğini Yok Etme” yazılı pankartlar ve “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla Meclis önüne gelen eylemciler, burada alkışlarla karşılandılar; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı eylemine destek bildirdiler. Bazı CTP milletvekilleri de Meclisten çıkıp eylemcilerin arasına geldi.

Yasa tasarısının görüşmesi tamamlanamadı

Cumhuriyet Meclisi’nin Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nı ele aldığı olağanüstü toplantısı KTAMS’ta örgütlü Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle 17.30 itibarıyla sonlandırıldı.

Yasa tasarısının görüşmesi tamamlanamadı. Önce El-Sen, ardından CTP’nin katılımıyla gerçekleştirilen eylemler meclis toplantısının sonlandırılmasının ardından son buldu.

Eyleme kimler destek verdi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Makine Mühendisleri Odası (MMO), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) El-Sen’e destek verdiğini açıkladı.

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Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül Meclis önündeki eyleme katıldı, sendikaya destek verdi

Sürpriz oldu

El-Sen'in Meclis önündeki eyleminde sürpriz bir gelişme yaşandı. Tatil için Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yılmaz Morgü dün meclis önüne gelerek eyleme destek verdi. Eline sendikanın bayrağını taşıyan Morgül, gecekonduda büyüyen ve zorluklar içinde büyüyen bir kişi olduğunu ve özelleştirmeye karşı olduğunu söyledi.