Çalışanlara güvence verdi

Başbakan Ünal Üstel dünkü eylemlerden sonra yaptığı açıklamada Kıb-Tek çalışanlarına güvence verdi. “Kıb-Tek yaşayacak ve Kıbrıs Türk halkına hizmet vermeye devam edecektir” diyen Üstel, çalışanların rahat olmasını ve yanlış bilgilere itibar etmemesini istedi.

Başbakan Üstel, elektrik konusunda yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Şu anda ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yarısının Kıb-Tek, yarısının da AKSA tarafından üretildiğini ancak üretilen miktarın yetersiz kaldığını” ifade eden Başbakan Üstel şunları kaydetti:

“Kablo ile elektrik gelmesi için 4-5 yıla ihtiyacımız var. Bu süre içerisinde artacak olan enerji ihtiyacımızı karşılamak için Kıb-Tek mutlaka yatırım yapmalıdır ve yapacaktır. Sadece bu yıl Kıb-Tek’e yatırım yapılması için 635 milyon TL kaynak yarattık.

Sınırüstü bölgesinde 7 milyon Euro’ya mal olacak bir trafo merkezi kurulması için ihale sonuçlandı. Teknecik Elektrik Santrali’ne ek 40 megavata kadar çıkacak bir yatırım yapılmasını öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız. Şimdiye kadar tamir edilmeyen üniteler Türkiye tarafından tamir ediliyor. Borçlarının kapanması için bir yapılandırma çabası içerisindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; KIB-TEK yaşayacak ve Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet vermeye devam edecektir.

Kıb-Tek çalışanları rahat olsun, yanlış bilgilere itibar etmesin. Biz onların ve ülkemizin zararına olacak hiç bir şey yapmayız.”

Kablo ile elektriğin getirilmesini hedefliyoruz

Üstel,“ Çıkacak bu yasa sayesinde elimizi de güçlendirerek ve hızlı hareket ederek diğer şirketlerle yaptığımız görüşmeler gibi AKSA ile de görüşeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dönemin CTP hükümeti ile AKSA arasında 2009 yılında yapılan sözleşmeye göre AKSA’nın sözleşmesinin bitmesine 4 yıl daha var. Ancak bu sürenin kaybedilmemesini ve 4-5 yıla kadar Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca kablo ile elektrik gelse bile ülkenin arz güvenliğini garanti altında tutulması, yaşanılacak sıkıntılara karşı hazırlıklı olmak için ülkemizdeki santraller de çalışmaya hazır durumda devam etmeli. Dolayısıyla bu noktada da herhangi bir sıkıntımız yok.

Çıkacak bu yasa sayesinde elimizi de güçlendirerek ve hızlı hareket ederek tıpkı diğer şirketlerle yaptığımız görüşmeler gibi AKSA ile de görüşeceğiz.

Tüm görüşmelerimizin odak noktasında bir tek konu olacak; o da KKTC’ye Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistemdir.

Takdir edileceği üzere bu olay basit bir şey değildir. Stratejiktir, uluslararası yönleri de vardır. Dolayısı ile konu bizi olduğu kadar bize enerjiyi sağlayacak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konudur.

Kablo ile elektrik getirilmesi konusunda sadece herhangi bir özel şirket veya tek başına hükümet olarak biz karar verecek değiliz.”

Biz illa AKSA olacak demedik, demiyoruz…

Başbakan Üstel, Kamu İhale Yasası değişikliğinin AKSA’ya endekslenerek, halkın can ve mal güvenliğini, ayrıca huzurunu bozacak eylemler yapılmasını yanlış bulduğunu da ifade ederek, yapacakları görüşmelerde ellerinin güçlü olması için yasal bir değişiklik yapmakta olduklarını belirtti.