Corona etkisi

Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış Raporu’na göre 2021 yılında 235 milyon insan, yani, dünya çapında her 33 kişiden biri, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyacak. Birleşmiş Milletler, ‘Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış’ isimli rapor ile 2021 yılına ilişkin beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, 2021 yılında 235 milyon insan, yani, dünya çapında her 33 kişiden biri, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyacak.

Geçtiğimiz yıl hazırlanan raporda her 45 kişiden birinin insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyacağı saptamasında bulunduklarının altını çizen Birleşmiş Millet, bu sayının son on yılın en yüksek sayısı olduğunun altını çizdi ve artışın yüzde 40’ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadarki en karanlık tablo

Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Başkanı olan İngiliz ekonomist Mark Lowcock, rapora ilişkin “Sunmakta olduğumuz tablo, şimdiye kadar insani ihtiyaçlara dair ortaya koyduğumuz en kasvetli ve en karanlık tablodur. Bu, aynı zamanda Covıd-19 salgınının gezegendeki en kırılgan ve savunmasız ülkelerin tamamında tam anlamıyla bir katliam yarattığı gerçeğinin de bir yansımasıdır. “ dedi.

Guterres: İnsanların yanında olun

Lowcock’un küresel dayanışma çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri António Guterres ise küresel corona virüs salgını kötüleşmeye devam ederken dünyayı "ihtiyaç duydukları en karanlık anda İnsanların yanında olmaya" çağırdı.

BM Başkanı yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler insani yardım sisteminin on milyonlarca insana yiyecek, ilaç, barınma, eğitim ve diğer temel ihtiyaç maddelerini ulaştırmak için kararlılıkla çalıştığını ifade etse de katlanarak büyüyen bu küresel krizin bitmekten çok uzak olduğunun altını çizdi.

56 ülkede 150 milyondan fazla kişiye ulaşmak

BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri Lowcock, 56 ülkede en çok ihtiyacı olan 160 milyon insana yardım etmeyi hedeflediklerini belirterek bunun için Birleşmiş Milletler’in toplam 35 milyar dolara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

10 trilyon dolarlık yatırım çağrısı

Mark Lowcock, Coronavirüs pandemisinden kaynaklanan ekonomik çöküşü engellemek için de zengin ülkelere 10 trilyon dolarlık yatırım yapma çağrısında bulundu. BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri, tünelin sonundaki ışığın ancak bu şekilde görünebileceğini ancak en fakir ülkelerde bu durumun 10 trilyon dolara rağmen geçerli olmayacağını ifade etti.

Küresel salgın milyonları yoksulluğa sürükledi

“Covıd-19 krizi milyonları yoksulluğa sürükledi ve insani ihtiyaçların hızla artmasına neden oldu" diyen Lowcock, "kıtlığı önlemek, yoksullukla mücadele etmek, çocukları aşılamak ve okulda tutmak" için yardım fonuna ihtiyaç olduğunu ekledi.

Coronavirüse bağlı kadına şiddet ile mücadele

Lowcock, pandemi sürecinde dünya genelinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığını ifade ederek mücadele etmek için BM'nin Merkezi Acil Yardım Fonu'ndan (CERF) nakit kullanılacağını söyledi.

İklim değişikliği sıkıntıları artırıyor

Öte yandan raporda iklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıkların da 2021'de insani ihtiyaçların katlanarak artmasına neden olacağına işaret edildi ve insani sorunların en çok yaşandığı ülkelerde aynı zamanda iklim değişikliğinin çarpıcı sonuçlarının da daha çok hissedildiği yerler olduğuna dikkat çekildi.

Lowcock, konuya ilişkin “İklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız 10 ülkeden sekizi, aynı zamanda insani yardım kuruluşlarının halihazırda en çok üzerinde durması gerektiği ülkeler” dedi.

Çatışmalar krizin derinleşmesine neden oluyor

Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış Raporu’na göre 2020 yılında özellikle Dağlık Karabağ’da, Mozambik’in kuzey bölgelerinde, Batı Sahara’da, Etiyopya’da ve Yemen’de yaşanan şiddetli çatışmalar, insani krizin boyutlarını derinleştiriyor.

BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri Mark Lowcock, uzun yıllar boyunca çatışmaların ve anlaşmazlıkların devam ettiği bölgelerde durumun her yıl bir öncekine göre daha kötüye gittiğini belirterek bu gerginliğin söz konusu krizi bir çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 11:13