Kuzeyde 9, güneyde 292 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 9, Güney Kıbrıs’ta ise 292 vaka tespit edildi; 3 can kaybı daha oldu.

Türkiye’de ise 31 bin 923 pozitif vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün toplam bin 384 test yapıldığını ve 6’sı yerel 9 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli ayrıca 13 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 384 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Dünkülerle birlikte KKTC’de yapılan toplam test sayısı 267 bin 764’ye, toplam vaka sayısı bin 138’e, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 42’ye yükseldi.

Ülkede halen 25’i pandemi merkezinde, 66’sı da pandemi otellerinde takip edilen tedavisi devam eden 91 kişi bulunuyor.

İlk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren Covid-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneyde 3 ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta dün Coronavirüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken 292 yeni vaka saptandı.

Ölenlerden ikisinin 62 ve 84 yaşlarındaki erkekler, birinin ise 83 yaşındaki bir kadın olduğu ve tümünün da bazı sağlık problemleri daha bulunduğu kaydedildi.

Güneyde dün yapılan PCR test sayısının ise 2 bin 924 olduğu bildirildi.

Türkiye’de rekor artış devam ediyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Aralık Çarşamba gününün Corona tablosuna göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti. Dün 6 bin 690 yeni hastayla birlikte toplam 31 bin 923 vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 14 bin 129’a yükseldi. Türkiye’de toplam hasta sayısı da 513 bin 656 oldu.

Dün iyileşen 4 bin 821 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 502 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 olarak duyuruldu.