7 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Perumi Oreoluwa Alao hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Pelumi Alao "Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf" suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis, 28 Kasım 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçtiklerini, ikamet ettiği öğrenci yurdunun 336 numaralı odasında tespit edildiğini açıkladı.

Spot ışıkların altına gizledi

Polis, yurt odasında yapılan aramada, ikametgâhın banyo kısmında tavandaki spot ışıkların altına gizlenmiş 2 gram hintkeneviri ile yine aynı yerde çay kutusunda 10 ayrı pakette toplam 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, söz konusu uyuşturucu maddeyi 26-27 Kasım tarihleri arasında 225 Dolar ve 180 Euro karşılığında takma adı ile tespit edilen bir kişiden aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.