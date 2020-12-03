‘Görüşler farklı’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında temaslarını tamamladı.

Fileleftheros gazetesi “Lute BM Genel Sekreterini Bilgilendirmeden Önce Beşiyle De Görüşecek – Resmin Tamamını Verecek – Görüş Ayrılıklarını Kaydetti” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Lute’un dünkü temasları sonrasında not defterinin “çok sayıda fikir ayrılığıyla dolduğu” iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu dile getirmesine karşın Tatar’ın, bu konuda olumsuz düşündüğünü vurgulayan gazete, Lute’un liderlerle temasları sonrasında net bir fikir elde etmesinin, Ankara ziyareti sonrasında mümkün göründüğü yorumunda bulundu.

Gazete, Anastaiadis-Lute görüşmesinin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ve Anastasiadis’in, “gayrı resmi konferansa koşulsuz şartsız katılmaya hazır olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkacak herhangi bir şeyi müzakere etmeyeceğini ilettiğini” yazdı.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunun Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in görüşmede Lute’a, BM Genel Sekreterinin, bir gayrı resmi konferans davetine katılmaya ve müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

Kusios, Lute’un tüm müdahil taraflarla temaslarını sürdüreceğini ve ardından BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ifade etti.

Gazete, Lute’un bugün Atina’ya giderek temaslarda bulunacağını hatırlattığı haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lute’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

İki parti müzakere istiyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Lute’un adadaki temaslarının Rum siyasi partilere Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini yineleme fırsatı verdiğini belitti.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, BM’nin uzlaşılmış çerçevesi temelinde hemen yeniden başlaması gerektiğine vurgu yapılırken, AKEL’in açıklamasında ise, Tatar’ın Lute’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamanın BM çerçevesi dışında olduğu öne sürüldü.

EDEK açıklamasında, bugünkü koşullar altında daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir sürece yeniden başlanmasının büyük bir hata olacağı belirtilerek Türkiye’ye uygulanan baskıların azlığının, Türkiye’nin maksimalist tezlerini bedel ödemeden ortaya koymasına fırsat verdiği iddia edildi.

Vatandaşlar İttifakı, Lute’un Türkiye ziyaretinin belirlenmemiş olmasının, Türkiye’nin niyetlerinin bir göstergesi olduğu iddiasında bulunurken, ELAM’ın açıklamasında ise, tüm partilerin desteğiyle uygulanan politikaların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düzeyinin düşürülmesi ve işgal rejiminin düzeyinin yükseltilmesine sebebiyet verdiği” öne sürüldü.