Pilli: Bekleyelim

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm dünyada geliştirilmek amacıyla yoğun çalışmalar yapılan Covid-19 aşılarıyla ilgili temkinli davranmak gerektiğini söyledi. Pilli, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan aşı alma yönünde bağlantıları olduğunu kaydederek “Ben bir doktor olarak bu aşılarla ilgili biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi. İlk çıkan ilaç ya da aşı ne olursa olsun faydası ve zararının kullanıldıktan bir süre sonra görüldüğünü kaydeden Bakan Pilli, “Hele bir çıksın yan etkilerini, güvenirliğini, faydasını görelim, dünya bir konuşsun, biz değerlendirmeler yapalım, emin olalım sonra harekete geçelim, çünkü bazı otoriteler yan etkilerin yüksek oluşundan bahsediyor” diye konuştu.

200-300 bin civarında aşı gerekiyor

Türkiye’nin aşı üretiminde çok başarılı olduğunu ve aldığı duyumlara göre Türkiye’de üretilecek aşının en güvenli aşı olacağını dile getiren Pilli, aşının koruyucu olması halinde nüfusun 2/3’ü aşılandığı zaman sorunun aşılacağını kaydetti. Pilli, bunun için gerekenin 200-300 bin civarında aşı olduğunu ve bu miktarda aşıyı bulmanın kendileri için zor olmadığını da söyledi.

2 bin grip ve zatürre aşısı getirildi

Ülkede grip aşılarıyla ilgili bir eksiklik olmadığını da kaydeden Pilli, özele 2 bin civarında grip aşısı geldiğini, yakında 6 bin civarında daha geleceğini açıkladı. Bakan Pilli, 500 aşının da Türkiye tarafından KKTC’ye hibe edildiğini ve bazı kriterler konarak aşıların vatandaşlara yapılacağını kaydetti. Pilli, aşıların öncelikle Covid hastalarıyla ön planda çalışan sağlık personeline, temaslı takip ekibine ve kronik hastalığı olan sağlık personeline yapılacağını anlattı.

Pandemi hastanesi yılbaşından önce açılacak

Pandemi Hastanesi’nin yapılması yönünde baştan beridir mücadele verdiğini anımsatan Bakan Pilli, hastanenin odaları ve tıbbi ekipmanlarıyla ilgili bilgiler verdi ve hastanenin yılbaşından önce hizmete gireceğini kaydetti. Açıldıktan sonra merkezi hastanedeki bazı personelin pandemi hastanesine kaydırılacağını kaydeden Pilli, yeni personel alımının da mümkün olan en kısa sürede Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle tamamlanacağını, paramedik ve eczacı alımının gerçekleştirildiğini, hemşire alımı için ise münhalin zaten açılmış olduğunu anlattı.